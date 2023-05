Palermo, riecco Stulac: lo sloveno in campo contro l’Under 17, a Cagliari…

Stulac potrebbe figurare nell'elenco dei convocati per la trasferta di Cagliari dove il Palermo affronterà la squadra di Ranieri nella trentasettesima giornata di Serie B.

Il Palermo di Corini prepara la trasferta di Cagliari in cui i rosanero potranno confrontarsi con una big del torneo cadetto. La squadra di Ranieri occupa la quinta posizione in classifica e sogna il quarto posto del Sudtirol distante tre punti per saltare il primo turno dei playoff di Serie B.