Palermo, riecco Stulac: il centrocampista potrebbe esserci per le ultime due sfide

Il Palermo FC ritroverà Leo Štulac per il finale di questa stagione

"Palermo, sorpresa Stulac: potrebbe giocare le ultime due gare" . Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sull'imminente ritorno a disposizione di Leo Stulac , centrocampista in seno alla formazione rosanero dalla scorsa estate, ed infortunatosi lo scorso 27 dicembre.

Alla vigilia della gara contro il Brescia , l'ex Empoli aveva rimediato una lesione distrattiva nella regione miotendinea del semi tendinoso della coscia sinistra. Lo sloveno, dopo ciò è stato successivamente sottoposto a ulteriori indagini strumentali che hanno evidenziato anche una lesione parziale del tendine dello stesso muscolo che l'ha condannato a ben 116 giorni di stop e ben 15 partite saltate di Serie B . Le prossime nelle quali Stulac sarà assente saranno quella odierna contro il Benevento, e le successive due, nelle quali i siciliano affronteranno Como e Spal . Dunque, il ritorno del centrocampista classe 1994 è previsto per le ultime due sfide contro Cagliari e Brescia . Match che potrebbero rivelarsi chiave in ottica playoff.

Dotato di forza fisica, esplosività, visione di gioco, ottime doti tecniche e balistiche, Stulac è un centrocampista duttile e completo che avrebbe potuto garantire un significativo salto di qualità al reparto durante l'attuale stagione agonistica. Le sole 11 presenze, tra cui molte sottotono, non hanno permesso alla società rosanero di poter ammirare in toto, le reali qualità del playmaker sloveno, pronto a riprendersi la scena in questo rovente finale di stagione.