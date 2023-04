LIVE Palermo-Benevento, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“In queste cinque partite si possono fare tantissime cose per sviluppare il nostro futuro e creare una mentalità di un certo tipo. Capisco la delusione e capisco che abbiamo perso due volte nelle ultime tre. L'amarezza del tifoso la comprenderò sempre, ma devo essere lucido. Siamo vicini all'obiettivo posto, abbiamo lavorato in settimana. Questa mattina con la squadra siamo andati dentro determinate situazioni che sono fondamentali per fare il salto di qualità definitivo. Abbiamo visto dei video. Non è un problema di difensori, ma un problema di come vogliamo difendere tutti insieme. Per dieci volte non abbiamo subito gol, sul resto si può migliorare. Questo è stato un anno zero, abbiamo costruito. Ci siamo presi le critiche, ma il focus è molto chiaro. E per me domani dobbiamo mettere in campo questo"