Palermo, ricordi la prima tripletta di Miccoli con la maglia rosanero?

Super Miccoli.

Fabrizio Miccoli è stato uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi anni del Palermo. Il Romario del Salento nella sua esperienza con la maglia rosanero ha disputato ben 179 gare, non deludendo mai i tifosi a livello di prestazioni e gol. La sua prima tripletta la realizzò esattamente dieci anni fa, era il 27 marzo del 2010, Palermo-Bologna. Una partita in cui l’allora tecnico Delio Rossi dovette fare a meno di diverse pedine importanti.

In difesa erano assenti Kjaer, Bovo e Balzaretti, a centrocampo Bresciano e in avanti Cavani, ricorda l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. Una sfida, quella con gli emiliani, sicuramente da non prendere sottogamba, ma quella sera a trascinare il Palermo ci penso Fabrizio Miccoli: prima un destro secco che sorprese Viviano, poi un calcio di rigore ed infine un sinistro sul primo palo. Inutile la rete del momentaneo pareggio siglata da Adailton.

Nella sua esperienza in Sicilia il 10 rosanero siglò in totale quattro triplette. La prima al Bologna, poi quale a San Siro nello storico 4-4 contro l’Inter e due contro il Chievo Verona. Miccoli sicuramente è rimasto nei ricordi di tutti i tifosi del Palermo, avendo fatto passare a loro delle giornate indimenticabili a suon di gol…