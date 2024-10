Palermo, ricordi il campo Tenente Onorato? Interrogazione al Sindaco per il ritardo

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Palermo per chiarire lo stato del progetto “Città Esercito - Ten. Onorato”, un’iniziativa per la riqualificazione di Boccadifalco.

Mediagol ⚽️ 8 ottobre - 14:19

Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo ha presentato un’interrogazione al Sindaco per fare chiarezza sullo stato di avanzamento del progetto “Città Esercito - Tenente Onorato”. L’iniziativa, lanciata nel 2020, prevedeva la trasformazione dell’area dello Stadio Militare “Tenente Onorato” a Boccadifalco in un centro sportivo e sociale a beneficio del personale della Difesa e della comunità palermitana.

PROTOCOLLO D’INTESA E FASE INIZIALE - Nel 2020 era stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero della Difesa, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, l’Agenzia del Demanio, il CONI e il CIP. Il progetto, noto come “Città Esercito”, aveva lo scopo di riqualificare l’area dello Stadio Militare “Tenente Onorato”, con l’obiettivo di creare strutture dedicate allo sport, alla formazione e alle attività sociali. Il coinvolgimento di diversi attori istituzionali aveva posto le basi per un’iniziativa di grande portata, come evidenzia Mediagol, destinata a migliorare le infrastrutture sportive di Palermo.

LE DOMANDE DEL M5S - tuttavia, ad oggi, il progetto non ha ancora preso il via. Il Movimento 5 Stelle, con il capogruppo Antonino Randazzo in prima linea, ha chiesto al Sindaco se abbia intenzione di riattivare le interlocuzioni con i soggetti firmatari del protocollo d’intesa e se intenda reperire fondi extra-comunali, statali o comunitari per finanziare l’iniziativa. Nell’interrogazione, il M5S sottolinea come la portata del progetto sia tale da richiedere un forte impegno da parte delle istituzioni locali, in particolare per evitare che il protocollo d’intesa resti lettera morta.

LA RICHIESTA DI FONDI - Il Gruppo Consiliare cinquestelle ha messo in evidenza la necessità di reperire risorse oltre il bilancio comunale, considerando che la riqualificazione dell’area di Boccadifalco rappresenta un’opportunità per il rilancio di strutture sportive e ricreative in città. Come sottolineato da Mediagol, l’interrogazione mira anche a ottenere chiarezza sulle modalità con cui il Comune intende partecipare al progetto e se si intende attingere a fondi statali o comunitari per coprire le spese necessarie.

INCOGNITE SUL FUTURO DEL PROGETTO - L’interrogazione del M5S riflette le preoccupazioni di una parte della cittadinanza, che attende da tempo risposte concrete sul futuro dello Stadio Militare “Tenente Onorato” e sulle opportunità che il progetto “Città Esercito” potrebbe offrire. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se l’amministrazione comunale intende realmente portare avanti l’iniziativa o se il progetto resterà solo un’idea ambiziosa mai realizzata.