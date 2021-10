Palermo, riaprono i botteghini: biglietti in vendita per il Foggia. I dettagli

In occasione della sfida tra Palermo e Foggia riapriranno i botteghini per la vendita dei biglietti ai tifosi. Per l'ufficialità il club attende il via libera da parte del ministro della Salute con l'ordinanza che riporterà la Sicilia in zona...

"Il Palermo darà oggi il via libera alla vendita dei biglietti per la sfida di domani col Foggia. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, che riporterà la Sicilia in zona bianca, verrà pubblicata in giornata". Così le colonne odierne del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori in maniera parallela sul ritorno della Sicilia in zona bianca e sulla conseguente riapertura dei botteghini del 'Renzo Barbera' per la vendita dei biglietti ai tifosi.

La notizia è arrivata proprio in seguito alla decisione presa da parte del ministero della Salute che - in ragione al sensibile discesa della curva epidemiologica nell'isola - ha optato per far rientrare la Regione nella fascia minima di rischio inerente ai contagi da coronavirus. Una decisione che dà l'ennesima parvenza di normalità a cittadini e tifosi, con questi ultimi che potranno ritornare sugli spalti dell'impianto sportivo di Viale del Fante proprio in occasione dell'impegno casalingo del Palermo di Giacomo Filippi contro il Foggia.

"Le normative prevedono, allo stato attuale, una capienza pari al 50% dei posti a sedere. Considerando i pochissimi giorni a disposizione, praticamente solo oggi e domani prima della partita, la vendita dovrebbe essere tale da aprire soltanto l’anello inferiore, che può contenere al massi- mo 8.750 spettatori con le limitazioni vigenti". Prosegue in tal senso il quotidiano, che sottolinea come la capienza del 'Renzo Barbera' - con l'attuale 50% in vigore - si aggirerebbe intorno ai 18 mila spettatori, con un totale di circa 16mila tagliandi disponibili per la vendita.

Nonostante le condizioni meteo non particolarmente agevoli nel capoluogo siciliano, anche il 'Barbera' si prepara a ritrovare la normalità e i propri tifosi, sperando che la spinta del pubblico possa rappresentare un valore aggiunto anche e soprattutto per le prestazioni sul campo da parte dei rosanero.