Palermo, Repubblica: “Notte magica al Renzo Barbera, i rosa volano in semifinale”

Il Palermo elimina la Sampdoria con una vittoria per 2-0. Diakitè segna una doppietta e si assicura un posto in semifinale contro il Venezia. I cambi tattici di Mignani mettono in difficoltà Pirlo. La Gazzetta dello Sport evidenzia la prestazione poco brillante della Sampdoria e il gioco aggressivo del Palermo. La partita rivela che le aspettative dei playoff possono essere imprevedibili. L'approccio conservatore della Sampdoria e la strategia offensiva del Palermo si rivelano vincenti. Diakitè vive una notte memorabile, che non dimenticherà mai.