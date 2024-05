Mignani: “Voglia e atteggiamento giusto. Bari? Penso solo al Palermo”

"Sono partite che non puoi pensare di tenere il risultato”. Così Michele Mignani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Sampdoria. “I ragazzi hanno avuto l'atteggiamento giusto. Si vede che avevano voglia di giocarsi quella che era la partita più importante. Sono stati molto bravi fino alla fine. Abbiamo sofferto solo a tratti contro una grande squadra come la Sampdoria. Diakité è stato bravo, è riuscito a finalizzare l'azione nelle due frazioni di gioco. Esonero Bari ai tempi in zona playoff? Non voglio parlare di quella situazione, è una parentesi chiusa perché ora è giusto che io pensi al Palermo”.