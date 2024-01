Palermo, Repubblica: “Il viaggio di Diakité. Dal tifo per il PSG a Teramo e Ternana”

Nato a Gonesse il 3 giugno del 2000, Salim trascorre la sua infanzia a Les Mureaux, la banlieue multietnica da trentaduemila abitanti a venti minuti di auto da Parigi. Due le passioni più grandi, la fede per il Paris Saint-Germain, club campione di Francia in carica, e per la musica rap. Proprio nel settore giovanile del Les Mureaux nel 2008 si forma calcisticamente Diakité. Dopo una parentesi per lui in Portogallo al Rio Ave, la carriera di Diakité si sposta verso l'Italia nel 2019, andando a giocare ad Agnone in Molise. Compattatosi ulteriormente in Serie D, è il Teramo che offre una possibilità al classe 2000 per avanzare di categoria e la prima partita di campionato, per scherzo del destino, è stata giocata proprio contro il neopromosso Palermo allenato ai tempi da Roberto Boscaglia. A consolidare la propria maturazione calcistica ci ha pensato la Ternana, club al quale Diakité si è legato per quasi tre stagioni in Serie B, con un totale di sessantadue presenze raccolte, condite da due reti di cui una messa a segno nell'attuale campionato cadetto.