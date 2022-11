Palermo, report clinico: stop Buttaro, Devetak a parte. Di Mariano e Nedelcearu…

Il report clinico del Palermo FC in vista della sfida di Serie B contro il Cosenza

Il PalermoFC di Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato contro il Cosenza, in programma allo Stadio "San Vito" sabato 12 novembre alle ore 14:00. In vista della sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, oggi pomeriggio la compagine rosanero ha svolto la consueta seduta tattica presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco.