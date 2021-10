Palermo, report clinico: out Marconi-Accardi e Valente, Almici in forse. Le ultime

Il report clinico pubblicato dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento in vista della sfida contro la Turris

Alberto Almici è clinicamente guarito dall’infortunio muscolare alla coscia destra. Lo ha comunicato il club di viale del Fante, attraverso un comunicato diramato pochi istanti fa sul proprio sito di riferimento. Le sue condizioni fisiche saranno valutare e considerate tecnicamente da mister Filippi per la gara di domenica contro la Turris . Salteranno il match in programma al "Liguori" di Torre del Greco Accardi, Marconi e Valente.

Il difensore palermitano è appena tornato da Siviglia dove, in collaborazione con lo staff rosanero, ha ricevuto cure specialistiche per una fibrosi al polpaccio destro. Ivan Marconi sta proseguendo le terapie per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Nicola Valente, invece, sta continuando l’allenamento personalizzato e le terapie per il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, con edema osseo al malleolo.