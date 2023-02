Palermo-Reggina 2-1, la firma di Soleri. Mateju è decisivo. Le pagelle dei quotidiani

Nel posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B, il Palermo di Eugenio Corini ha battuto la Reggina di Filippo Inzaghi per 2-1. Decidono la partita le firme di Matteo Brunori, glaciale dal dischetto, ed il colpo di testa da incorniciare di Edoardo Soleri, al primo centro stagionale grazie allo splendido assist dalla destra arrivato da Ales Mateju. Per gli amaranto non è bastata la deviazione di Ivan Marconi verso la porta di Mirko Pigliacelli per portare a casa un risultato utile, mentre i rosanero raccolgono la loro terza vittoria consecutiva.