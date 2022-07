Palermo-Reggiana: un centinaio di tifosi al seguito della squadra di Diana

Il Palermo si appresta ad esordire in Coppa Italia contro la Reggiana

Palermo e Reggiana si apprestano a sfidarsi nel match valido per il primo turno di Coppa Italia. La squadra di Diana sarà seguita da circa un centinaio di tifosi al Renzo Barbera, come comunicato dallo stesso club attraverso il proprio profilo Facebook. "L'AC Reggiana si prepara al debutto a Palermo in Coppa Itali Frecciarossa , dove sarà seguita da circa un centinaio di tifosi reggiani", si legge infatti.