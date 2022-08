Palermo-Reggiana, Sonny D’Angelo segna ed esulta in maniera polemica

Un Palermo concentrato e volitivo archivia la pratica Reggiana grazie ad una tripletta del solito Matteo Brunor i che conferma la sua eccellente vena realizzativa anche in questa prima uscita ufficiale della nuova stagione. La squadra guidata ad interim da Stefano Di Benedetto ha staccato il pass per i 32esimi di finale, in cui sarà ospite del Torino di Ivan Juric .

Al minuto 88' il gol che ha momentaneamente riaperto la partita è stato siglato dal palermitano Sonny D'Angelo, in forza alla Reggiana. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, decisiva è stata la zampata dell'ex Avellino che - in seguito ad aver battuto Pigliacelli - ha risposto in maniera provocatoria ai fischi del pubblico rosanero. Mano all'orecchio e gesto di stizza nei confronti della Curva Sud che sono costati al classe 1995 un cartellino giallo. Nel maggio del 2021, fu proprio un gol di D'Angelo a condannare il Palermo allora guidato da Filippi all'eliminazione dai playoff di Serie C. Anche in quel caso, l'attuale calciatore della Reggiana si lasciò andare ad un'esultanza sfrenata.