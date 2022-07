Palermo-Reggiana, Diana: “Sonny D’Angelo? Dispiaciuto per i fischi. Brunori…”

Il tecnico della Reggiana Aimo Diana è intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta maturata dai suoi in Coppa Italia contro il Palermo momentaneamente guidato da Stefano Di Benedetto . Tra le tante tematiche affrontate, l'ex calciatore si è soffermato sull'esultanza polemica di Sonny D'Angelo , palermitano di nascita e autore del secondo gol degli ospiti. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Primo tempo male? Prendi gol subito e la disabitudine alla gara ci ha penalizzato. Due situazioni simili in cui non ci siamo fatti trovare pronti. Brunori è davvero un cecchino. Loro avevano più gamba, io da ex calciatore certe cose le percepisco. Erano più reattivi e brillanti fisicamente, è normale. Poi li abbiamo messi in difficoltà nella ripresa, abbiamo accorciato le distanze. Poi il rigore mi dicono i miei fosse dubbio, ma pazienza. Sarebbe stato interessante vedere gli ultimi cinque minuti con un solo gol da recuperare. D’Angelo? Lui è un ottimo ragazzo palermitano, gli dispiace molto che ogni volta che viene nella sua città lo fischiano. Gli ho detto di stare calmo, e di non mettere in difficoltà la sua squadra facendosi prendere dal nervosismo”.