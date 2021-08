Palermo, recuperi e acquisti: è l’estate del cambio di marcia

Il percorso di crescita intrapreso dagli uomini di Giacomo Filippi è sotto gli occhi attenti di tifosi e addetti ai lavori, dopo le dimostrazioni di solidità e unità date dal gruppo rosanero durante il ritiro di San Gregorio Magno

Esordisce così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che al termine del ritiro pre season che ha coinvolto i rosanero in quel di San Gregorio Magno, tira le somme di un avvio di stagione all'insegna della solidità tattica e di gruppo da parte del Palermo . In seguito all'avvicendamento con Roberto Boscaglia e l'approdo a metà della scorsa stagione sulla panchina della compagine siciliana come allenatore capo, Giacomo Filippi ha ridato vita ad un organico scosso nella testa e nelle gambe dai risultati, deludenti e al di sotto delle aspettative, collezionati fino a quel momento nella regular season. Da lì in poi, un cambio di marcia sostanziale che ha portato la compagine di Viale del Fante ad affrontare il ritiro campano con addosso tutta un'altra veste rispetto all'annata precedente.

Un Palermo più consapevole, completo negli uomini e con un'idea tattica ben precisa. L'ossatura della squadra non è stata stravolta, sintomo dell'intenzione da parte del tecnico di voler tracciare una via già percorsa, seppur in piccola parte, dalla scorsa annata sportiva. "Il verdetto definitivo arriverà dal campo e dirà se le mosse di rafforzamento sono state corrette per tentare la promozione in B. L’inizio, però, oltre a essere stato una tacita ammissione degli errori commessi un anno fa, è di quelli che possono segnare l’inversione di tendenza". Prosegue così il quotidiano, che nuovamente come anche la chiarezza nelle strategie di calciomercato sia stata un'arma in più rispetto all'annata precedente. I nuovi innesti, molti dei quali giovani, sono stati acquistati sinergicamente dal patron DarioMirri e dal Ds Renzo Castagnini, protagonisti di una progettazione trasparente e leggibile di comune accordo con il tecnico. In merito a quest'ultimo punto - dopo l'arrivo ormai formale di Brunori - si attende soltanto un nuovo innesto nel reparto mediano e, in maniera particolare, le cessioni dei tre esuberi per far spazio, eventualmente, a nuovi colpi nel frangente finale del calciomercato.