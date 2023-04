Palermo, rebus sulla destra per Corini: dubbio Valente, opzione Buttaro…

Diversi dubbi a centrocampo per Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Como

Alla vigilia del match tra Como e Palermo, valido per la trentacinquesima giornata di Serie B, la formazioni dei rosanero e tutt'altro che delineata. Diversi dubbi per il tecnico Eugenio Corini, legati soprattutto alle condizioni di Nicola Valente. L'esterno ex Carrarese è apparso e recuperato e si candida ad una maglia da titolare sulla fascia destra, decisive saranno però le giornate di oggi e domani.

"Voglio consolidare adattando qualche giocatore perché secondo me in questo momento è fondamentale non cambiare la nostra identità". Così il tecnico di Bagnolo Mella in conferenza stampa, presentando il match contro i lariani. Il "Genio" è chiaro nelle sue dichiarazioni, a prescindere dalle disponibilità fisiche dei suoi calciatori, il suo dettame principale è mantenere il modulo utilizzato finora, ossia il 3-5-2. In stagione è già accaduto uno spostamento del genere, vedasi Segre contro il Cosenza e Masciangelo contro il Venezia.

Conferma per Sala sulla sinistra dopo la gran prestazione condita dal gol alla scorsa contro il Benevento. Dalla conferenza stampa però, Corini non ha escluso che potrebbe prendere in considerazione altre opzioni, come l'impiego di Alessio Buttaro. "L'assenza di Aurelio a sinistra, infatti, costringe il tecnico rosanero a valutare Masciangelo come unica alternativa a Sala, così come quella di Saric porta Segre ad essere la prima valida alternativa al bosniaco nei ruolo di mezz’ala. Ed ecco che l’ipotesi Buttaro si fa sempre più concreta, visto che l’ex Roma ha fatto il quinto di centrocampo in altre occasioni durante la propria carriera." Questa l'analisi dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia.