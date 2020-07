Palermo, rebus panchina: tanti i candidati, Alvini e Sottil nel mirino. Boscaglia e Italiano…

“Panca rebus”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori in casa Palermo. Il club di viale del Fante, dopo l’addio di Rosario Pergolizzi, non ha ancora scelto l’allenatore che guiderà la compagine rosanero in Serie C. “Il Palermo prova a sciogliere il rebus allenatore, ma sa che la contingenza dei tornei ancora in corso obbliga ad una definizione che potrà aversi ai primi di agosto e con dinamiche particolari (i vincoli contrattuali fino al 31 e il mercato che apre il primo settembre). Nel frattempo, le circostanze possono anche mutare, come nell’ultimo mese”, si legge.

In un primo momento, infatti, chi sembrava in pole per la panchina rosanero è Fabio Caserta, attuale tecnico della Juve Stabia. Tuttavia, alla luce dei risultati negativi maturati dai campani alla ripresa del campionato, la pista Caserta si è complicata, ma “non è assolutamente da escludere che possa tornare in auge più in là”. Per quanto concerne il nome di Roberto Boscaglia, il coach ex Trapani sarebbe stato ricontattato da Sagramola e Castanini “ma anche qui c’è la Serie B da concludere e un altro anno di contratto che lega il tecnico siciliano alla Virtus Entella che il patron Gozzi intende fare rispettare”, scrive il noto quotidiano. Così come Vincenzo Italiano, che lo Spezia non intende lasciare andare. Nonostante la smentita, anche Fabio Pecchia sarebbe stato oggetto di riflessione, ma l’ex tecnico della Juventus Under 23 “privilegia l’idea di andare ad allenare in Spagna”.

GLI ALTRI NOMI – I sondaggi, intanto, continuano. Chi è finito nel mirino del club rosanero, si sa, sono anche Scienza “con il quale però eventualmente serve un aggiornamento per

entrare più nel merito della situazione tecnica e contrattuale” e Raffaele. Quest’ultimo, però, non sarebbe in cima alla lista di gradimento del Palermo. “Nel novero degli allenatori valutati dalla dirigenza rosanero, però, ci sono anche due profili che sono tenuti d’occhio con interesse in attesa che le loro posizioni con le rispettive squadre venga definito”, prosegue la Rosea.

Si tratta di Alvini della Reggiana, che proprio ieri sera ha battuto il Bari nella finale playoff conquistando la Serie B, e Sottil, scelto di recente dal Pescara con l’obiettivo di salvare gli abruzzesi. “Detto questo, c’è anche da registrare che molti dei profili sondati sanno che a Palermo possono giocarsi tanto oltre che termini positivi anche in termini negativi. Il blasone attrae ma incute anche qualche timore e dunque riflessioni […]. Il capitolo allenatore, quindi, non è di immediata risoluzione, nel frattempo la società sta valutando di spostare il ritiro al 16 agosto visto che il campionato partirà il 27 settembre. In questo modo sarà più probabile che il nuovo tecnico sarà con la squadra a Petralia Sottana”, conclude.