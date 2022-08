Palermo, rebus fascia sinistra: out Sala. Crivello o Doda? Corini studia le mosse

"Il rebus sulla fascia sinistra non lo risolve necessariamente un mancino", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Nella giornata di ieri, Corini ha provato con maggior continuità Roberto Crivello al posto dell'infortunato Sala , ma non è da escludere che il Genio possa anche utilizzare un'alternativa di piede destro. A far concorrenza al terzino palermitano ci sono Massimiliano Doda ed Edoardo Pierozzi .

Gli ultimi dubbi del tecnico rosanero verranno sciorinati in queste ore, con la squadra che partirà alla volta di Bari nel pomeriggio. Il modulo di riferimento sarà sempre il 4-2-3-1, visti i soli Broh e Damiani attualmente a disposizione a centrocampo in attesa che vengano ufficializzati nuovi innesti come Stulac che è arrivato nella giornata di ieri nel capoluogo siciliano. "Squadra che vince, non si cambia. Almeno lì dove non c'è motivo di cambiare, perché nel ruolo del terzino sinistro il cambio sarà obbligato", chiosa il Gds.