Palermo, rebus allenatore: salgono le quotazioni di Boscaglia. Pecchia, Caserta e Italiano…

“Salgono le quotazioni di Boscaglia”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo e al nodo allenatore ancora da sciogliere. “Un vuoto da colmare, senza fretta, ma con la consapevolezza che le future concorrenti stanno già muovendosi”, si legge. Tra due mesi avrà avvio la nuova stagione, con il ritiro pre-campionato che partirà nel mese di agosto. L’unico ad avere delle quotazioni in salita, al momento, è proprio Roberto Boscaglia.

Il tecnico della Virtus Entella potrebbe chiudere la stagione già questa settimana, ma è legato al club ligure da un contratto che scadrà nel 2021. “E chiaramente questo rappresenta l’ostacolo principale. Da parte del Palermo c’è infatti l’intenzione di non proporre contratti pluriennali e questa condizione, insieme al passo indietro di categoria, non facilita il compito. La stima di Sagramola e Castagnini nei confronti dell’allenatore gelese, però, è nota da tempo (i tre hanno lavorato insieme a Brescia) e un contatto, seppur fermo a parecchie settimane fa, c’è stato”, scrive il noto quotidiano.

Nonostante un primo contatto tra le parti, chi perde quota è invece Fabio Pecchia: l’allenatore, dopo l’addio alla Juventus Under 23, è formalmente libero di firmare con qualunque altra società e al momento vi sono diversi club in Serie C che potrebbero essere interessati. Tuttavia, “l’ipotesi principale rimane quella che possa seguire l’ex dirigente bianconero Fusco (con lui anche a Verona) in caso di chiamata da parte di altre società”.

Fabio Caserta, anche lui in cima alla lista dei desideri del Palermo, è finito invece nel mirino di altre società, tra le quali la Ternana “che come i rosanero resta in attesa della conclusione del campionato di Serie B per poter incontrare l’allenatore”. Per Caserta non sarebbe un problema tornare ad allenare in Serie C, ma anche lui ha un contratto in scadenza nel 2021, così come Vincenzo Italiano. Da parte del tecnico dello Spezia, che si appresta a partecipare ai playoff di Serie B, “non c’è preclusione, ma è stato sondato da diversi club di Serie B e anche da qualche società di A (Cagliari su tutte), col Palermo che non lotterebbe di certo ad armi pari”, prosegue. Sullo sfondo, anche le idee Scienza e Raffaele: ipotesi che “si affievoliscono sempre più”.