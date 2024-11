Palermo, Ranocchia sta diventando un caso: solo un momento negativo?

LE PRIME PARTITE

Il centrocampista ha fatto il suo esordio in occasione di Catanzaro-Palermo giocando per 79 minuti , in quella gara Ranocchia ha fatto subito innamorare i tifosi rosanero con una prestazione superlativa tanto che una settimana dopo ha siglato il suo primo gol davanti ai suoi nuovi tifosi durante Palermo-Bari 3-0. Il 2001 ha poi concluso la sua prima parte di stagione in B con 4 gol e un assist in 8 partite. Non solo in fase realizzativa ma anche in fase di impostazione, l'avventura dell'ex Empoli non poteva iniziare nel migliore dei modi.