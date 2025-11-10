Palermo, Ranocchia ancora assente in cabina di regia: nuova prestazione sottotono del numero 10

Il classe 2001 ancora in ombra con prestazioni opache caratterizzate da giocate elementari sbagliate e da poco contributo alla costruzione

⚽️ 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 07:02)

Di Giuseppe Donato

Il Palermo perde contro la Juve Stabia offrendo una mediocre prestazione, evidenziando le difficoltà che si erano notate nelle sfide precedenti alla vittoria travolgente contro il Pescara: fase offensiva approssimativa e sterile, fatica nella costruzione, e poca lucidità. Il reparto che ha maggiormente sofferto nelle ultime settimane, in cui la squadra di Inzaghi ha raccolto il misero bottino di tre punti nelle ultime quattro gare, è il centrocampo, con un esiguo filtro con l'attacco, partecipazione limitata in zona gol, e uno sviluppo laborioso. Gli elementi della rosa di cui dispone l'allenatore piacentino in quella zona non stanno contribuendo particolarmente. In tal senso, il calciatore che attualmente sta più deludendo le aspettative è Filippo Ranocchia.

Il classe 2001, dopo un avvio discreto di campionato, sembrerebbe aver accusato il duro colpo dell'infortunio avvenuto al termine di settembre. Infatti, nelle ultime sfide, è apparso costantemente anonimo, con giocate elementari errate, partecipazione ridotta alla manovra offensiva e difensiva, e precisione nei passaggi e nelle conclusioni pari a zero. Nel pomeriggio del "Romeo Menti", l'ex calciatore della Juventus ha disputato una delle partite più in ombra da quando è in Sicilia, agendo sia da trequartista che da mediano, non ha inciso in entrambi i ruoli, venendo rinchiuso nella gabbia del centrocampo campano, non trovando il guizzo per i compagni e venendo espulso negli ultimi minuti di gara, per via di due cartellini gialli, entrambi per ingenuità evitabili.

Il calciatore che illuminò i sostenitori rosanero al suo arrivo, con quattro reti nelle prime cinque gare, illuminanti giocate, sembra essere ormai un lontano parente di quello attuale.

Il Palermo, dunque, tornerà in campo tra due settimane contro l’Entella nel match valido per la dodicesima giornata di campionato, e la sosta rappresenta una grande occasione: per la squadra di Inzaghi, che avrà il tempo di lavorare duro per uscire da questa mini-crisi stagionale, e per Ranocchia, chiamato a ritrovare quella scintilla che lo renda nuovamente elemento centrale nella costruzione rosanero.