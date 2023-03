Palermo, quattro difensori indisponibili in vista del Modena: le soluzioni di Corini

Non solo Matteo Brunori tra gli assenti della formazione di Eugenio Corini , perché il reparto più decimato in vista del match contro i "canarini" è quello più arretrato. Ben quattro difensori non saranno arruolabili per la sfida valida per la trentesima giornata di Serie B e si tratta di Ivan Marconi , Renzo Orihuela , Davide Bettella e Marco Sala : tre centrali ed un quarto basso o laterale di sinistra. Di conseguenza, gli unici della retroguardia a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella sono Ales Mateju, Ionut Nedelcearu, Simon Graves ed Alessio Buttaro .

Se per quanto riguarda l'assenza di Sala le soluzioni sulla corsia di sinistra restano quelle che portano alla conferma di Giuseppe Aurelio o, in alternativa, Edoardo Masciangelo, è più complicato il discorso per il terzetto difensivo. L'assenza più pesante è senza dubbio quella di Marconi, uno dei leader della formazione di Corini, assente anche contro il Cittadella. Come riporta il quotidiano siciliano, senza Marconi in campo, i rosa hanno incassato cinque reti in 135’, mentre con il centrale ex Monza e Savona in campo le reti subite sono zero in 225’ tra Südtirol, Ternana e Pisa.