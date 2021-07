Palermo, quasi fatta per Fella: l’attaccante pronto per il ritiro da lunedì. Le ultime

Giuseppe Fella potrebbe raggiungere il Palermo in ritiro già lunedì. Esordisce così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che mette al microscopio il possibile arrivo di Giuseppe Fella tra le fila del Palermo di Giacomo...

Esordisce così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che mette al microscopio il possibile arrivo di Giuseppe Fella tra le fila del Palermo di Giacomo Filippi . In uscita dalla Salernitana e pronto ad iniziare una nuova stimolante avventura, l'attaccante avrebbe dato le sue priorità al club targato Hera Hora, nel quale il classe '97 avrebbe captato un progetto tecnico vincente. "Anche ieri sono proseguiti i contatti con il giocatore e il suo entourage per velocizzare la chiusura della trattativa in essere già da qualche giorno", prosegue così La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dal quotidiano - nonostante qualche offerta proveniente dalla Serie B -, Fella sarebbe fortemente intenzionato a ripartire dalla Serie C e a raggiungere con i colori rosanero cuciti indosso l'obiettivo che, nelle ultime due stagioni, non è riuscito a conseguire con le casacche di Monopoli e Avellino. Una opportunità prestigiosa e da non farsi sfuggire per l'attaccante, che già da lunedì potrà prendere probabilmente già parte al ritiro di San Gregorio Magno, assicurando a Filippi una nuova alternativa offensiva per il suo pacchetto avanzato.