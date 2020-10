Palermo, quarantena finita per sei calciatori: già oggi in gruppo? La situazione

Il Palermo inizia pian piano a respirare: 6 tamponi negativi tra i calciatori che erano risultati positivi a cavallo della gara contro la Turris.

Mister Roberto Boscaglia può sperare di poterli riavere a disposizione in vista del recupero di campionato contro il Catanzaro di mercoledì 3 novembre (17.30). Nel frattempo si attende la consueta visita che darà a quest’ultimi la cosiddetta idoneità sportiva e di conseguenza li riabiliterà al ritorno in campo.L’Asp di Palermo ha da qualche ora emesso un documento nel quale si certificava che per questi calciatori fosse finito l’isolamento. Ad ora la gara contro i calabresi si dovrebbe giocare, il condizionale è sempre d’obbligo a causa del giro di tamponi che si effettua ogni due giorni. I sei calciatori ormai non più positivi potrebbero essere in campo per l’allenamento già da questa mattina, dipenderà come detto precedentemente dall’esito della visita mediche. La situazione va migliorando e infatti i rosanero si potranno presentare al Ceravolo con 16 giocatori più i 2 giovani della Primavera aggregati alla prima squadra. Non si conoscono i nomi dei giocatori negativizzati – conferma l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ – come vuole la privacy, la speranza è però quella che tra i guariti ci sia anche qualche difensore.

Novità positiva in casa Palermo è altresì la realizzazione futura del centro sportivo, il Comune ha infatti emanato il bando per l’assegnazione del campo sportivo, la partecipazione alla gara diventa fondamentale per il club di Viale del Fante.