Palermo, quanti gol incassati in trasferta: difesa rosa sempre penetrata. I numeri

Una media di due gol a partita subiti dal Palermo lontano dal "Barbera". I numeri

Mediagol ⚽️

Un Palermo sempre penetrato in tutte le trasferte fin qui affrontate, sia in campionato sia in Coppa Italia. Una stagione iniziata con Pigliacelli sempre costretto a raccogliere un pallone dalla rete, quando si gioca in campo nemico. Neppure pochi, a dirla tutta. Già in tre occasioni ha dovuto incassare tre gol (a Torino in coppa, a Reggio Calabria e Terni in campionato) e questo incide parecchio sulla classifica dei rosa. Perché se i 9 punti ottenuti finora sono pochi, è anche per colpa del rendimento esterno. Solo un pareggio, a Bari, ovviamente con un gol subito, anche in questo caso - apre così l'edizione odierna de "Giornale di Sicilia" che punta i radar sul rendimento della retroguardia rosanero, lontano dal "Renzo Barbera".

L’ultima trasferta senza gol subiti è stata la finale degli scorsi play-off, il blitz di Padova che ha consegnato mezza promozione in Serie B al Palermo, poi legittimata con la vittoria davanti ad un Barbera in festa per il ritorno tra i cadetti. Smaltita la sbornia per il salto di categoria, però, i rosa hanno toccato con mano la realtà di un torneo decisamente più duro di quelli affrontati nell’ultimo triennio. Passi per lo 0-3 di coppa col Torino, che gioca in Serie A e pure con le seconde linee è superiore, ma dall’inizio del campionato fino ad oggi non c’è mai stata una prova di solidità in trasferta da parte degli uomini di Corini - scrive il noto quotidiano. Al primo match esterno, sul campo del Bari, il pari dei pugliesi non si è trasformato in qualcosa di peggio solo grazie alle parate di Pigliacelli (e all’espulsione di Marconi, sacrificatosi da ultimo uomo su Cheddira). A Reggio Calabria, così come in casa della Ternana, l’imbarcata è sotto gli occhi di tutti. Un po’ di sfortuna, semmai, i rosanero l’hanno avuta a Frosinone, dove un errore nel posizionamento difensivo ha portato all’autorete di Buttaro.

In media, il Palermo subisce due gol a partita in trasferta in questo campionato (otto gol in quattro gare) e tanto basterebbe a spiegare perché i rosa siano la squadra della Serie B con meno punti ottenuti lontano dalle mura amiche. E questo pomeriggio va a far visita ad una squadra che nell’ultima gara casalinga, di gol, ne ha segnati 5, vantando il secondo miglior attacco interno del torneo (11 reti in 5 match al Braglia per il Modena, meglio solo la Reggina al Granillo con 15) - conclude il GdS.