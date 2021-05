Palermo, quanti assenti in vista della Virtus Francavilla: si fermano Odjer e Martin

Il Palermo è partito alla volta di Francavilla Fontana con solo 17 elementi.

Tanti infortuni in casa rosanero che in vista del match di domenica sera contro la compagine pugliese, dovrà rinunciare a diverse pedine importanti. Un match fondamentale per gli uomini guidati da mister Filippi, in caso di vittoria infatti si potrebbe centrare il settimo posto ma solo se il Foggia non battesse il Catania. Il tecnico siciliano, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, per forza di cose non potrà far riposare neanche i calciatori diffidati e dunque schiererà la migliore formazione possibile.

In settimana sono stati altri due a doversi arrendere: Odjer e Martin. Il ghanese è alle prese con un fastidio muscolare che rischia di tenerlo fuori anche per la prima dei playoff, la sua sarà una situazione da monitorare. Fuori anche Malaury Martin che nella notte tra giovedì e venerdì ha avuto un forte attacco di gastroenterite e per questo non è neanche partito insieme alla squadra. Ultima della stagione regolare, dunque, senza nove elementi per il Palermo tra i quali spicca il nome di Alberto Almici che probabilmente non recupererà in tempo per gli spareggi. In vista della prima gara della post-season si sta premendo per recuperare Palazzi, Somma, Corrado e soprattutto Lucca che il prossimo 9 maggio sarà pronto a fare il suo rientro.