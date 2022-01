Palermo, quanta fatica in casa del Catanzaro: l’ultima vittoria nel 1966

Lunedì 24 gennaio, il Palermo tornerà a giocare in casa del Catanzaro: fischio d'inizio alle ore 21:00

"Quanta fatica in casa del Catanzaro". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Lunedì 24 gennaio, allo Stadio "Nicola Ceravolo", i rosanero affronteranno gli uomini di mister Vivarini. "Un campo più che ostico", si legge. In quel di Catanzaro, infatti, il Palermo non vince da cinquantasei anni. L'ultimo successo risale alla trentatreesima giornata del campionato di Serie B 1965/66. Era il Palermo di Facchini ed una doppietta di Fogar regalò i tre punti ai siciliani.

L'anno scorso, al "Ceravolo", i rosanero riuscirono a strappare un pareggio per 1-1 in nove uomini, nonostante l'emergenza. Nella gara di ritorno al "Barbera", però, vinse proprio il Catanzaro grazie alle reti di Verna a Martinelli; inutile la rete di Floriano. In questa annata, invece, Catanzaro e Palermo si sono già affrontate due volte: in campionato, al "Barbera", la partita è terminata 0-0; al "Ceravolo", in Coppa Italia, i padroni di casa sono riusciti a battere i rosanero con il gol dell'ex Curiale.

"I precedenti, in terra calabrese, sono decisamente favorevoli alla squadra di Vivarini", prosegue il noto quotidiano. Prima della scorsa stagione, le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta al "Ceravolo" nel

1990, in Serie C1: 3-0 il risultato finale in favore dei giallorossi. In totale, il Catanzaro ha vinto 14 volte fra le mura amiche; solo due i successi esterni per il Palermo. Ventitré i precedenti in Calabria. Sette i pareggi, 1-1 il risultato più ricorrente.