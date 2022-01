Palermo, prove di 4-2-3-1 per Baldini: negativo Giron, Santana torna in campo

Il Palermo di Silvio Baldini è stata la squadra più colpita dal Covid-19 in tutto il panorama calcistico nazionale

"Si rivede Giron e Baldini può abbozzare un undici, per quanto sperimentale, sul campo di Tommaso Natale", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", focalizzando la propria attenzione sulla squadra più falcidiata dal Covid-19 in tutto il panorama calcistico nazionale.

L'ex difensore del Bisceglie ha terminato il periodo di quarantena ed è a disposizione del tecnico del Palermo per la prima volta da quando si è verificato l'avvicendamento sulla panchina sicula. Nella sessione di allenamento di ieri, è stato necessario l'utilizzo dell'ex capitano rosanero, Mario Alberto Santana, nel ruolo di centrocampista per permettere a Baldini di abbozzare un undici con il solito modulo di riferimento (3-4-2-1). Con il recupero di Giron i calciatori attualmente positivi al Coronavirus sono 19 e a breve verranno effettuati i primi tamponi per verificare lo status del focolaio più grande d'Italia.