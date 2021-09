Palermo, prima del match contro il Catanzaro targa commemorativa per Vito Maggio

Si sono svolti nella giornata di ieri i funerali di Vito Maggio: storico cronista del "Giornale di Sicilia" e corrispondente de "La Gazzetta dello Sport"

Lo scorso giovedì all'età di 91 anni è scomparso Vito Maggio. Allo storico cronista del "Giornale di Sicilia", nonché corrispondente de "La Gazzetta dello Sport", diversi addetti ai lavori hanno riservato ieri l'ultimo saluto presso la chiesa di Sant'Espedito. Lo stesso Palermo di Dario Mirri dedicherà un saluto speciale al ben noto giornalista prima del fischio d'inizio contro il Catanzaro. Circa un'ora prima del match valido per la quarta giornata del Girone C di Lega Pro verrà, infatti, svelata la targa commemorativa per Vito Maggio e successivamente esposta nella tribuna stampa dello stadio 'Renzo Barbera' "alla presenza dei suoi figli", si legge sul "Giornale di Sicilia".