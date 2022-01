Palermo, pranzo di gruppo al “Barbera”: ok Dall’Oglio, out in sei. Felici e Silipo…

Assenti ieri per gli effetti della vaccinazione Massolo, De Rose, Somma e Luperini. Oggi primo allenamento con i nuovi compagni per Mattia Felici

Intanto, sempre ieri, i rosanero hanno svolto soltanto una sessione di allenamento. In campo di mattina, "poi pranzo di gruppo nella club house del Barbera", si legge. E' tornato a disposizione di Baldini Dall'Oglio, che nei giorni scorsi aveva accusato un fastidio alla piante del piede. "Probabilmente ha patito questo problema per il cambio di superficie di allenamento, dall’erba naturale al campo sintetico", prosegue il noto quotidiano. Assenti per gli effetti della vaccinazione anche Massolo, De Rose, Somma e Luperini, mentre Buttaro e Giron non si sono allenati nemmeno ieri.