Palermo-Potenza, ieri nuovo ciclo di tamponi: Palazzi e Corrado restano in dubbio

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Palermo-Potenza.

Alle ore 15, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C – Girone C. Chi potrebbe non essere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia per il match in programma mercoledì pomeriggio sono Andrea Palazzi e Niccolò Corrado, usciti anzitempo dal campo contro la Paganese per problemi alla coscia sinistra. “Solo in giornata sarà possibile valutare un loro eventuale forfait per domani”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”.

Intanto, la compagine rosanero si è sottoposta come di consueto ai tamponi previsti a 48 ore dalla partita, con Boscaglia che “spera di poter recuperare qualche altro elemento dal gruppo dei reduci dal Covid”, si legge.