Palermo, possibile conferma per Stulac. Rientra Mateju dopo un turno di riposo?

Contro il Cagliari assenti ben cinque difensori. Le possibili scelte di Corini

Mediagol ⚽️

"Vido è tornato in gruppo, Corini può rilanciare Mateju". Titola così in apertura l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che si concentra sui recuperi degli indisponibili e sulle possibili scelte tattiche del mister Eugenio Corini in vista di Palermo-Cagliari in programma domenica alle 18.45.

Tra gli assenti per il derby delle isole figurano ben cinque difensori: Crivello, Buttaro, Lancini, Doda e Peretti, oltre ovviamente a Salvatore Elia. Il tecnico di Bagnolo Mella potrebbe confermare in cabina di regia Leo Stulac, reduce da una buona prestazione in casa della Spal coadiuvato dagli insostituibili Claudio Gomes e Jacopo Segre.

A Ferrara non si è visto Ales Mateju sulla corsia bassa di destra, visto anche l'impegno ravvicinato dopo la sfida pareggiata al "Barbera" contro il Como. Per far rifiatare il nazionale ceco, Corini ha rivoluzionato il proprio modulo, optando per una difesa a tre composta da Marconi, Nedelcearu e Bettella, con Sala e Valente come tornanti sulle rispettive fasce.