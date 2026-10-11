Il Corriere dello Sport celebra il successo del Palermo sul campo dell’Empoli, una vittoria per 4-2 che conferma la superiorità della squadra di Filippo Inzaghi e consolida il primato in classifica. I rosanero hanno conquistato tre punti dopo una gara ricca di occasioni, nella quale hanno prodotto ben 34 tiri verso la porta avversaria, colpito tre legni e segnato con Pohjanpalo, Palumbo, Johnsen e Cassandro. Un risultato che porta il Palermo a quota 16 punti in sei giornate, frutto di cinque vittorie e un pareggio, con quattro lunghezze di vantaggio sul Südtirol.

La partita del Castellani ha avuto diversi momenti di tensione. Dopo una traversa colpita da Popov in avvio e il palo centrato da Vavassori, il Palermo ha dominato il primo tempo senza riuscire a concretizzare le numerose opportunità create, anche per merito del portiere Seghetti. Nella ripresa, l’Empoli è passato in vantaggio con un rigore trasformato da Saporiti, assegnato dopo la revisione al VAR per un fallo di mano di Ceccaroni. La reazione rosanero, però, è stata immediata: Pohjanpalo ha firmato il pareggio su assist di Bani, prima della splendida giocata di Palumbo, che ha completato la rimonta. Poco dopo, Johnsen ha realizzato il terzo gol su assist dello stesso Palumbo.

La gara sembrava ormai indirizzata, ma un secondo rigore concesso all’Empoli, poi ripetuto dopo l’intervento del VAR, ha permesso a Popov di accorciare le distanze. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Cassandro, autore del 4-2 su assist di Gabrielloni. Una rete che ha suggellato una prestazione di grande personalità da parte del difensore, protagonista anche nella propria metà campo. Il Palermo ha così dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di avere le risorse tecniche e mentali per gestire anche le partite più complicate.

Nel post gara, Inzaghi ha riconosciuto i meriti della squadra, ma ha insistito sulla necessità di essere più cinici sotto porta. «Le partite vanno chiuse» è il concetto ribadito dal tecnico, che ha ammesso di aver vissuto con grande tensione le tante occasioni sprecate. L’allenatore ha comunque apprezzato la reazione dei suoi dopo il momentaneo svantaggio e ha invitato tutti a mantenere i piedi per terra: il campionato è ancora lungo e non è il momento di parlare di fuga.

Anche il tecnico dell’Empoli, Matteo Andreoletti, ha riconosciuto il valore dei rosanero, indicandoli come una squadra con tutte le qualità per puntare alla promozione in Serie A. La prestazione del Palermo, sostenuto da circa 3.000 tifosi al Castellani, conferma le ambizioni della formazione siciliana. Il successo porta inoltre Inzaghi a 16 punti, il miglior rendimento dopo sei giornate nella storia del Palermo, superando i 15 punti attribuiti a Cadè nella stagione 1979/80.