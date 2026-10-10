Il Palermo batte 4-2 l'Empoli a domicilio dopo una partita entusiasmante dove i rosa giocano praticamente a porta romana per gran parte del tempo. Migliore in campo Palumbo, peggiore... Le pagelle di Mediagol.

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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince 4-2 in casa dell'Empoli grazie ai gol di Pohjanpalo, Palumbo, Johnsen e Cassandro e si porta a +4 in classifica in attesa delle altre partite della sesta giornata. Si torna in campo sabato (17:15) per la sfida esterna contro il Mantova.

FORTIN 6,5 Primo tempo da spettatore, nella ripresa subisce due gol su rigore, intuendo il primo e parando il secondo prima della ripetizione di Popov che questa volta lo spiazza.

CASSANDRO 7 Batte la fascia in lungo e in largo e aiuta in fase di impostazione garantendo un appoggio in più. Sul finale segna la rete della tranquillità con un siluro di destro leggermente deviato da Cauz.

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BANI 7Pilastro della retroguardia rosanero, concede pochissimo e spesso si getta in avanti alla ricerca del cross giusto. Non a caso sfiora un gol di testa e confeziona l'assist perfetto per il pareggio di Pohjanpalo.

AUGELLO 6Sempre attento in fase difensiva, oggi lascia maggiore spazio sulla fascia a un Johnsen in gran forma.

CECCARONI 6Un salvataggio ai limiti dell'impossibile in scivolata poi trasformato in rigore dal VAR per un tocco di mano difficilissimo da notare a occhio nudo, copre tutte le traiettorie dei passaggi lasciando all'Empoli solo le briciole.

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