Il Palermo batte 4-2 l'Empoli a domicilio dopo una partita entusiasmante dove i rosa giocano praticamente a porta romana per gran parte del tempo. Migliore in campo Palumbo, peggiore... Le pagelle di Mediagol.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
DIFESA
Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo vince 4-2 in casa dell'Empoli grazie ai gol di Pohjanpalo, Palumbo, Johnsen e Cassandro e si porta a +4 in classifica in attesa delle altre partite della sesta giornata. Si torna in campo sabato (17:15) per la sfida esterna contro il Mantova.
FORTIN 6,5 Primo tempo da spettatore, nella ripresa subisce due gol su rigore, intuendo il primo e parando il secondo prima della ripetizione di Popov che questa volta lo spiazza.
CASSANDRO 7 Batte la fascia in lungo e in largo e aiuta in fase di impostazione garantendo un appoggio in più. Sul finale segna la rete della tranquillità con un siluro di destro leggermente deviato da Cauz.
BANI 7Pilastro della retroguardia rosanero, concede pochissimo e spesso si getta in avanti alla ricerca del cross giusto. Non a caso sfiora un gol di testa e confeziona l'assist perfetto per il pareggio di Pohjanpalo.
AUGELLO 6Sempre attento in fase difensiva, oggi lascia maggiore spazio sulla fascia a un Johnsen in gran forma.
CECCARONI 6Un salvataggio ai limiti dell'impossibile in scivolata poi trasformato in rigore dal VAR per un tocco di mano difficilissimo da notare a occhio nudo, copre tutte le traiettorie dei passaggi lasciando all'Empoli solo le briciole.
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