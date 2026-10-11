Il Giornale di Sicilia racconta la prestazione di Tommaso Cassandro nella vittoria del Palermo contro l’Empoli. Il difensore rosanero si è distinto sia in fase difensiva sia in quella offensiva, vincendo il duello sulla fascia con Corrado e trovando la sua prima rete con la maglia del Palermo. Il gol, arrivato con una potente conclusione su assist di Gabrielloni, ha coronato una prova di grande personalità, impreziosita anche dalla buona intesa con Vavassori.

«È stata certamente una partita positiva: siamo riusciti a imporre il nostro gioco fin dall’inizio e siamo contenti sia di questo sia di aver portato a casa tre punti fondamentali», ha dichiarato Cassandro, soddisfatto della prestazione collettiva. Il difensore, tuttavia, ha sottolineato che la squadra deve continuare a lavorare per correggere alcune imperfezioni: «Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione e del risultato: sappiamo che possiamo migliorare su 2-3 aspetti che si sono visti soprattutto nel secondo tempo, ma siamo contenti di aver portato a casa una vittoria di squadra».

La trasferta toscana nascondeva diverse insidie, soprattutto per il cambio di allenatore e di modulo dell’Empoli durante la sosta. Il Palermo, però, ha saputo affrontare la gara nel modo giusto, confermando la propria identità di gioco. «Affrontare una squadra che ha cambiato allenatore e modulo era un’insidia, ma dopo tre settimane di sosta abbiamo approcciato bene e dobbiamo essere fiduciosi del cammino che stiamo intraprendendo. Bisogna continuare su questa strada, proponendo il nostro gioco a prescindere dal punteggio: in questo modo i risultati arriveranno», ha spiegato il numero 84 rosanero.

La rete realizzata a Empoli conferma anche le qualità offensive di Cassandro, che nella passata stagione, con il Catanzaro, aveva segnato quattro gol e fornito tre assist. «Sono contento di avere aiutato la squadra in fase realizzativa: speravo non prendessimo gol, ma siamo ugualmente contenti di aver vinto su un campo ostico», ha aggiunto il difensore, guardando già al prossimo impegno contro il Mantova.

La capolista sarà chiamata a un’altra prova importante per consolidare il proprio percorso in campionato. Cassandro invita a mantenere fiducia e serenità, senza trascurare gli aspetti da migliorare: «Dobbiamo sicuramente guardare il bicchiere mezzo pieno: siamo contenti della prestazione, bisogna migliorare le lacune che abbiamo durante i novanta minuti ma sempre con la serenità e la fiducia di essere un gruppo affiatato e convinto dei propri mezzi».