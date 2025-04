Palermo, Pohjanpalo eletto MVP della 32ª giornata di Serie BKT

Il Palermo vince e convince contro la capolista per 5-3. Autore di una prestazione monstre e già votato dai tifosi rosanero come Man Of The Match di giornata, il grande protagonista del successo dei rosanero, Joel Pohjanpalo, è stato eletto anche MVP della 32ª giornata di Serie BKT. Il finlandese ha messo a segno 3 gol, conditi da un assist. Zampino anche nell'autogol del Sassuolo.