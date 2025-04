Joel Pohjanpalo scelto dai tifosi come miglior giocatore di Palermo-Sassuolo

Joel Pohjanpalo , autore di una stratosferica prestazione contro il Sassuolo , è stato scelto dai tifosi nell’app del Palermo come miglior giocatore della partita.

Tripletta, pallone portato a casa e 3120 voti hanno fatto di lui il player of the match della gara. Gli 8 gol e 2 assist in 8 partite inoltre certificano ancora di più quanto il finlandese sia stato il miglior colpo del calciomercato di gennaio. Seguono al secondo posto Brunori con 36 voti e Segre al terzo posto con 30.