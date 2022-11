Palermo, poche alternative sulla via del gol: oltre Brunori, Elia e Valente…

Il quattordicesimo turno del torneo cadetto è alle porte, dopo lo stop del campionato di Serie B per gli impegni delle nazionali. Le prime tredici giornate hanno messo in evidenza un aspetto poco gratificante per il Palermo di Eugenio Corini. La formazione rosanero non sembra essere una macchina da gol. Il tecnico di Bagnolo Mella ha fin qui beneficiato di sole quattordici reti realizzate da capitan Brunori e compagni. Un bottino forse troppo magro, in pratica un gol a partita, con le reti che arrivano quasi esclusivamente dall'attacco.