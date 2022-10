Palermo-Pisa, i convocati di D’Angelo: tornano Torregrossa e Masucci

Sono 26 i calciatori convocati dal tecnico Luca D’Angelo la complicata sfida contro il Palermo, in programma domani pomeriggio allo stadio “Renzo Barbera”. Come annunciato dall’allenatore nerazzurro in conferenza...

Sono 26 i calciatori convocati dal tecnico Luca D’Angelo la complicata sfida contro il Palermo, in programma domani pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". Come annunciato dall'allenatore nerazzurro in conferenza stampa, tornano in lista Torregrossa e Masucci: completamente recuperati.