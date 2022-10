Pisa, D’Angelo: “Palermo campo ostico, ma vogliamo i 3 punti. Possiamo vincere”

Le parole del tecnico del Pisa alla vigilia della sfida contro il Palermo

Archiviate le tre sconfitte di fila contro Frosinone, Sudtirol e Ternana, per i rosanero di Eugenio Corini è tempo di tornare in campo per il prossimo impegno in campionato. Sabato 15 ottobre alle ore 14:00, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo affronterà il Pisa nel match valevole per la nona giornata di Serie B. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico nerazzurro, Luca D'Angelo, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

“Sappiamo che non affronteremo un incontro semplice, affrontiamo una buona squadra (anche se sta raccogliendo poco) che avrà intenzione di interrompere questa striscia negativa. Ma anche noi, come chiunque, abbiamo bisogno di risultato. Loro metteranno tanto agonismo e noi dovremmo pareggiarlo poi mettere in risalto le nostre qualità tecniche. Ci sono tanti aspetti su cui migliorare. Anche il discorso atletico negli ultimi 10-15 minuti. La squadra deve avere ancora più convinzione delle proprie qualità, giocare d’insieme, sia nella fase difensiva che in quella offensiva. E’ sempre stata la nostra forza, anche in queste due partite, e lo potrà essere anche su un campo non semplice come quello di Palermo. Se mettiamo agonismo, attenzione tattica e qualità tecnica possiamo vincere“.

Sulle condizioni dei singoli: “Torregrossa e Masucci sono convocati, hanno svolto gli ultimi due giorni con la squadra perciò sono pronti per essere tra i disponibili. Non ci sono altre defezioni particolari. Sono soddisfatto di come sono andate le cose finora. L’inconveniente è stato quello di non avere proprio i due attaccanti ma adesso hanno recuperato e siamo al completo, c’è bisogno di tutti dall’inizio o a partita in corso“.

Sul modulo: “Si parte da un modulo base poi possono esserci variazioni a partita in corso a seconda delle varie situazioni che si possono venire a creare nel corso della gara. Proviamo molte cose in settimana, per me la tattica è molto importante, a volte viene denigrata, invece stare in campo nella maniera giusta è fondamentale“.