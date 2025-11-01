Palermo, Pierozzi: “È stata una serata bellissima, siamo stati bravi a chiuderla”

"La dedica è alla città di Palermo per il suo compleanno. È stata una prestazione bellissima, siamo stati bravi a chiuderla. Peccato per il secondo gol, quello annullato. Ma mi porto la doppietta e l’assist. Gli stimoli sono positivi, ritrovare il mister è stata una boccata d’ossigeno per me. Sono maturato, sono cresciuto tanto. È bello avere questi numeri, ma non ci fermiamo e spero di non fermarmi. Abbiamo tutto l’anno ancora. Il gol? Stamattina il mister mi ha detto di andare lì, quando poi succede è giusto ringraziarlo. Sarà fortuna, preparazione, ma lui sa dove va la palla. Mio ruolo? Il mister lo sa, per lui faccio tutto. Da esterno mi trovo bene soprattutto quando dobbiamo creare, mi inserisco bene. Devo migliorare anche dietro, l’ultima non è stata una partita positiva ma fa parte della crescita. Mi piace attaccare ma il mister se reputa che devo giocare dietro gioco dietro.".