I tifosi del Palermo hanno festeggiato il compleanno del club con una coreografia complessa da realizzare, ma bellissima da vedere.
FOTO
La Curva Nord celebra i 125 anni del Palermo con una coreografia incredibile
L’accoglienza indimenticabile della curva di Palermo all’ingresso delle squadre.
Su uno sfondo di cartoncini rosanero é stata mostrata una gigantografia che si estendeva dall’anello inferiore a quello superiore con il numero 125 al centro, accompagnato da due grandi striscioni a sinistra e a destra che recitava la celebre frase “io che amo solo te”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA