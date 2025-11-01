Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi: ancora out Gyasi

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma nella giornata odierna contro il Pescara, valida per la decima giornata di Serie B. Filippo Inzaghi ha la rosa in completa disposizione eccezion fatta per Emanuel Gyasi, ancora fuori per infortunio.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
