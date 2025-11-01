mediagol palermo Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi: ancora out Gyasi

I convocati

Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi: ancora out Gyasi

Conferenza stampa
Sono 22 i calciatori convocati per la sfida in programma nella giornata odierna
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma nella giornata odierna contro il Pescara, valida per la decima giornata di Serie B. Filippo Inzaghi ha la rosa in completa disposizione eccezion fatta per Emanuel Gyasi, ancora fuori per infortunio.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

