Palermo-Pescara, dirige il match Zanotti: due precedenti quest’anno

Andrea Zanotti della sezione di Rimini sarà l'arbitro del match odierno tra Palermo e Pescara. Il direttore di gara ha arbitrato i rosanero solo due volte in questa stagione, precisamente nelle partite di Coppa Italia contro la Cremonese e l'Udinese. La prima si è conclusa con una vittoria dei siciliani ai rigori, mentre la seconda con una sconfitta per 2-1 e l'eliminazione dalla competizione.