Andrea Zanotti della sezione di Rimini sarà l'arbitro del match odierno tra Palermo e Pescara. Il direttore di gara ha arbitrato i rosanero solo due volte in questa stagione, precisamente nelle partite di Coppa Italia contro la Cremonese e l'Udinese. La prima si è conclusa con una vittoria dei siciliani ai rigori, mentre la seconda con una sconfitta per 2-1 e l'eliminazione dalla competizione.
I precedenti
Palermo-Pescara, dirige il match Zanotti: due precedenti quest’anno
Il direttore di gara della sezione di Rimini ha già arbitrato in due occasioni il Palermo nella stagione corrente
Per quanto riguarda il Pescara, Zanotti ha diretto cinque loro incontri, con un bilancio positivo: 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Tra queste, spiccano le sfide dei playoff di Serie C contro la Ternana nella finale d'andata e contro il Catania negli ottavi di andata, entrambe terminate con una vittoria per il delfino.
