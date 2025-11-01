Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol serie b Palermo-Pescara, dirige il match Zanotti: due precedenti quest’anno

I precedenti

Palermo-Pescara, dirige il match Zanotti: due precedenti quest’anno

Palermo
Il direttore di gara della sezione di Rimini ha già arbitrato in due occasioni il Palermo nella stagione corrente
⚽️

Andrea Zanotti della sezione di Rimini sarà l'arbitro del match odierno tra Palermo e Pescara. Il direttore di gara ha arbitrato i rosanero solo due volte in questa stagione, precisamente nelle partite di Coppa Italia contro la Cremonese e l'Udinese. La prima si è conclusa con una vittoria dei siciliani ai rigori, mentre la seconda con una sconfitta per 2-1 e l'eliminazione dalla competizione.

Per quanto riguarda il Pescara, Zanotti ha diretto cinque loro incontri, con un bilancio positivo: 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Tra queste, spiccano le sfide dei playoff di Serie C contro la Ternana nella finale d'andata e contro il Catania negli ottavi di andata, entrambe terminate con una vittoria per il delfino.

Leggi anche
Palermo-Pescara, i precedenti: la formazione abruzzese non ha mai vinto al Barbera
Giornale di Sicilia: “Ricordi, emozioni e racconti. È amarcord con le leggende”

© RIPRODUZIONE RISERVATA