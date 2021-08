Palermo-Picerno, probabili formazioni: dubbi, ballottaggi e le scelte di Filippi

Sabato 21 agosto il Palermo scenderà in campo contro il Picerno per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C

⚽️

Si avvicina il primo impegno ufficiale per il Palermo di Giacomo Filippi. Sabato 21 agosto, alle ore 17.30, i rosanero affronteranno allo stadio "Renzo Barbera" il Picerno nella gara valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022. Al cospetto della compagine lucana, Filippi e il suo staff dovranno fare a meno di Accardi e Valente. Il primo è alle prese con un problema muscolare, mentre l'ex Carrarese ha rimediato nelle scorse settimane una botta al quinto dito del piede destro.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che tra amichevoli e test in famiglia ha scelto di mischiare le carte senza dare troppe indicazioni. L'ex vice di Roberto Boscaglia ripartirà ancora una volta dal 3-4-2-1. E alcuni ballottaggi sono ancora in corso, soprattutto in attacco.

Sulla trequarti, certo di una maglia da titolare è Roberto Floriano. Ad affiancare l'ex Bari uno tra Andrea Silipo ed il nuovo arrivato Giuseppe Fella, al momento in vantaggio sul giovane talento scuola Roma. Per il ruolo di punta centrale, capace di svariare su più fronti senza lasciare punti di riferimento, Matteo Brunori è attualmente in pole, mentre Edoardo Soleri potrebbe partire dalla panchina. Davanti a Pelagotti, Marong, Lancini e Marconi comporranno con ogni probabilità la linea difensiva; Almici e Giron agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Dopo il colpo alla testa che gli è costato ben quattro punti di sutura, si è allenato con il resto del gruppo anche il neo-acquisto Dall'Oglio. E in occasione della sfida di sabato verrà convocato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Picerno.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini, Marconi; Almici, Luperini, De Rose, Giron; Floriano, Fella; Brunori (Soleri).

Indisponibili: Accardi, Valente.

Squalificati: nessuno.

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Setola, Garcia, De Franco, Guerra; Dettori, De Cristofaro, Pitarresi; Koné, Esposito, D’Angelo.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.