Palermo-Picerno, i convocati di Filippi per la Coppa Italia: out Accardi e Valente

Alla vigilia del match di Coppa Italia di Serie C contro il Picerno, il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma al Barbera sabato 21 agosto alle ore 17.30. Ecco l'elenco completo

⚽️

Sono 23 i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Giacomo Filippi in vista del match di Coppa Italia di Serie C contro il Picerno, in programma sabato 21 agosto alle ore 17.30. Di seguito l'elenco completo diramato dal mister di Partinico.

1 Pelagotti

3 Giron

5 Marong

7 Floriano

9 Brunori

10 Silipo

11 Dall’Oglio

12 Massolo

15 Marconi

17 Luperini

19 Odjer

20 De Rose

22 Misseri

23 Fella

25 Buttaro

27 Soleri

29 Almici

31 Corona

36 Mauthe

54 Peretti

65 Toure

77 Doda

79 Lancini