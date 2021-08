Palermo-Picerno, gara da dentro o fuori: la ricetta di Filippi per passare il turno

Tutto pronto per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C: alle 17.30 Palermo-Picerno al "Renzo Barbera"

Primo impegno ufficiale per il Palermo. Alle 17.30, i rosanero affronteranno allo stadio "Renzo Barbera" il Picerno, nella gara valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022. Un’occasione utile per rodare i meccanismi collettivi e crescere sul piano atletico in vista dell'inizio del nuovo campionato. L’obiettivo, infatti, è pregustare lo stato di forma della squadra - reduce dal ritiro estivo di San Gregorio Magno, in Campania - ad appena sette giorni dalla prima sfida contro il Latina.

"Lo reputiamo un test attendibile. Non dobbiamo farci ingannare dal nome visto che il Picerno ha fatto bene negli ultimi anni. E' una squadra ben allenata e per noi sarà un impegno importante da affrontare con la giusta determinazione come fosse una gara di campionato, anche perchè li ritroveremo poi strada facendo. L'approccio deve essere quello avuto alla fine della scorsa stagione, serve supremazia territoriale e fare in modo che l'avversario rincorra. E noi dobbiamo correre. Serve qualità e concentrazione, tutto quello che facciamo in allenamento. C'è tanta emozione anche perchè è una partita che giocheremo al "Barbera" davanti al nostro pubblico dopo un lungo periodo", ha dichiarato l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Al cospetto della compagine lucana, Filippi e il suo staff dovranno fare a meno di Andrea Accardi e Nicola Valente. Il primo è alle prese con un problema muscolare, l'ex Carrarese, invece, ha rimediato nelle scorse settimane una botta al quinto dito del piede destro: "Lo staff sanitario sta lavorando per averli in campo domenica contro il Latina, stanno lavorando a parte e visto che sono degli acciacchi delicati non possiamo rischiare delle ricadute. Normale che vedremo un Palermo più in palla e più in forma, metteremo in campo gente che sta bene. Pelagotti o Massolo? Non ho ancora deciso chi schierare dall'inizio, entrambi si stanno allenando benissimo e deciderò domani. Giron? Ci abbiamo lavorato fin dal primo giorno di ritiro perchè lui è abituato a giocare sulla corsia. Ha delle caratteristiche importanti e sta migliorando sotto diversi aspetti. Dall'Oglio? Non è al top, si è allenato a parte", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Chiosa finale sul calciomercato - ormai vicino al gong - e sul nuovo acquisto Edoardo Soleri, attaccante arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Padova: "Soleri per noi è un attaccante di primo livello, la squadra ha delle coordinate ben precise e lavoriamo su determinati principi da tempo. Gli attaccanti vivono per il gol e ho chiesto anche agli esterni di essere propositivi. Quindi non solo un attaccante può risolvere il match. Dovevamo mirare a completare qualche casella dove vi erano carenze, il mercato comunque durerà altri dieci giorni: capiremo se ci potrà servire ancora qualcosa per migliorare questa rosa.