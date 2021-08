Palermo-Picerno, dove comprare i biglietti per la Coppa Italia

Tutte le info in vista del match valido per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie C tra i rosanero e il Picerno

⚽️

I tifosi del Palermo sono pronti a tornare sugli spalti del 'Renzo Barbera' per il match di Coppa Italia di Serie C contro il Picerno.

La prima sfida ufficiale della nuova stagione, per gli uomini di Giacomo Filippi, è sempre più vicina. Contro la formazione lucana, sabato 21 agosto, la franchigia di Viale del Fante si giocherà il passaggio del turno nei trentaduesimi della Coppa Italia di Serie C davanti ai propri tifosi.

In base alle norme anti Covid-19 predisposte dal Governo nazionale, in “zona bianca” sarà garantito l'accesso all'interno dello stadio “Renzo Barbera” ad un numero complessivo di 18 mila spettatori, ridotti a 8750 spettatori per scelta della società che ha deciso di aprire per la partita di Coppa soltanto l’anello inferiore dell’impianto sportivo. Numero che scenderà a 2500 in caso di zona gialla, ma non dovrebbe limitare questo evento perché il provvedimento dovrebbe scattare dal giorno successivo alla partita (la Sicilia si trova già con numeri da “zona gialla” e venerdì dovrebbe arrivare l’ufficialità).

COSTO DEI BIGLIETTI

Per la Tribuna (laterale, centrale e centralissima) il prezzo del tagliando è 20 €, mentre Gradinata e Curve che saranno disponibili rispettivamente a 15 e 10 €.

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI

Sarà possibile acquistare i biglietti presso i punti Vivaticket sparsi nel territorio, oltre che allo Stadio “Renzo Barbera” all'interno del Bar rosanero (tribuna centrale), dalle 9:30 alle 19:00, e sul sito Vivaticket.it.

GREEN PASS

Per accedere all'interno dell'impianto e poter assistere al match sarà inoltre necessario presentare agli addetti ai controlli il Green Pass o un certificato di tampone negativo effettuato entro le 48 ore antecedenti la sfida. Sarà ritenuto valido per l'ingresso nell'impianto anche l'attestazione di avvenuta guarigione dal Covid 19 negli ultimi sei mesi, rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza locale.

INGRESSO GRATUITO

Un ingresso gratuito sarà garantito a coloro i quali, nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, si vaccineranno presso il piazzale Cestmir Vycpalek antistante al Renzo Barbera, dove il club rosanero, di comune iniziativa con l'ASP, ha allestito degli hub vaccinali per fronteggiare l'emergenza sanitaria.