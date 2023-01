Palermo, piace Azzi. Il terzino brasiliano si allena con Felipe Anderson della Lazio

Paulo Azzi, terzino attualmente in forza al Modena, è diventato oggetto di interesse da parte di alcuni club di Serie B tra cui Ascoli e Palermo. Il club rosanero è alla ricerca di un quarto basso di sinistra da alternare con Marco Sala, vista l'imminente cessione di Mladen Devetak in Serie C alla Viterbese, più la possibile partenza di Roberto Crivello.